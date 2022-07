Nel weekend gara nazionale al Gc Cavaglià

Numeri importanti per la Gara Nazionale su 36 buche che si svolgerà nel weekend sabato 30 e domenica 31 luglio al Gc Cavaglià. Alla chiusura iscrizioni risultano 88 partecipanti alla gara maschile e 29 a quella femminile tra cui diversi atleti inseriti nell’ordine di merito nazionale.

Nella gara maschile tra i favoriti Edoardo Marchese (Salice Terme, handicap -0,1), Gabriele Dammicco (Castelconturbia, hcp -0,5), Raffaele Tortori Donati (Rapallo, hcp -0,7), Gianpiero Maurelli (Laghi, hcp 0,6) e Filippo Luciano Bonaiti (Bergamo L’Albenza, hcp 0,9), senza dimenticare l’ec capitano del Torino Alessandro Rosina (Royal Park, hcp 2,4) da qualche anno dedito con successo al golf. Al via anche alcuni dei migliori local players guidati da Sebastiano Barberis Canonico (Biella Betulle), Riccardo Siclet (Biella), Vittorio Scribanti (Biella Betulle) e Simone Bucino (Cavaglià). Nel femminile da segnalare Chiara Filiberti dell’Alpino con hcp 1,7 e Luce Ravizza (hcp 2,7) dell’Ambrosiano.

Domenica al Gc Cavaglià è ritornata l’attesa Coppa Menabrea by Momo Bevande gara a coppie (18 buche, Stableford) che quest’anno si è giocata con l’inedita formula Canada Cup (somma del punteggio dei due giocatori). Malgrado il caldo un buon numero di giocatori si sono presentati al via ed a primeggiare nel lordo è stata la coppia composta da Simone Bucino e Piero Bucino con 54 punti. Nel netto al 1° posto Enrico Boscono/Paolo Maza con 77 seguiti da Roberto Lanza/Roberto Ferrara con 76 e Jay Rohan Silva/Antonella Cavagna con 76. 1a coppia mista Luigi Ruggiero/Raffaella Casalino con 71.

Nel nearest to the pin alla buca 15 sono andati a segno Diego Mancin (m. 4,16) e Silvia Malinverni (m. 8,70). Dopo la premiazione gran finale con premi ad estrazione e degustazione birre durante il rinfresco. Nella terza tappa dell'Apericup (9 buche (Stableford - categoria unica) disputata giovedì scorso al Gc Cavaglià vittoria nel lordo per Paolo Protti con 17 punti, mentre nel netto al 1° posto Vittorio Eulogio con 24, seguita da Enrica Aprile con 20 e Giuseppina Brignoli con 19.