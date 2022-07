Lara Colombini chiude il mercato della Prochimica

Virtus Biella comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2022/2023 con l’atleta Lara Colombini.

Schiacciatrice, nata a Pontedera, nel pisano, il 5 aprile 2003, Lara ha iniziato a giocare a pallavolo da giovanissima a Cascina, nelle fila della Pallavolo Casciavola. All’età di 16 anni è arrivato per lei il grande salto, primo importante cambiamento della sua vita, il trasferimento dalla Toscana al Trentino. A Trento, ingaggiata dall’Argentario Progetto VolLei, Lara ha fatto esperienza nel campionato di Serie C, è stata protagonista in Under 18 e ha iniziato e completato un percorso con il gruppo della B1, dapprima da aggregata nelle sedute di allenamento e poi di scena in campo dove ha potuto collezionare minuti preziosi. Durante l’avventura in Trentino, durata complessivamente due stagioni, ha potuto misurarsi con atlete esperte nella categoria e crescere ulteriormente, mettendo in mostra tutte le sue qualità. L’ultima stagione l’ha vissuta in B1 ma con la maglia della Pallavolo Acqui Terme, avversaria diretta dell’ultima Prochimica allenata da coach Stefano Colombo.

Queste le sue parole ad accordo raggiunto: «Sono contenta di iniziare questo nuovo capitolo a Biella con la Virtus. Ho avuto un colloquio insieme a coach Marangio, mi ha entusiasmato, mi ha colpito molto il suo modo di impostare il lavoro. Sono incuriosita e non vedo l’ora che inizi presto la preparazione. Sono curiosa anche di vedere come andrà la stagione, l’obiettivo sarà fare il massimo in ogni momento per raggiungere a fine campionato il piazzamento migliore in classifica».

Il Direttore Sportivo Elena Ubezio (Ube) commenta: «Il contatto con Lara è stato fulmineo e in breve siamo arrivati all’accordo. Son contenta che abbia dato fiducia al nostro progetto ma anche consapevole che la proposta tecnico-sportiva della Virtus sia appetibile per una giocatrice come Lara. Con lei acquistiamo centimetri per l’attacco e per il muro, andando a rinforzare la potenzialità offensiva della squadra. L’anno scorso puntando sulla sua amica e ora compagna, Gaia Biondi, abbiamo fatto centro, son certa che anche Lara saprà dare grandi soddisfazioni e ne trarrà essa stessa. Siamo tutti in attesa di incontrarla e conoscerla, intanto le mando un caloroso benvenuto in casa Virtus!».