Calcio, Cossato tra conferme e arrivi si lavora per costruire una squadra da Eccellenza

Città di Cossato comunica di aver concluso un accordo con il giovane attaccante Frau Tommaso.Il classe 2001, indosserà la maglia gialloazzurra dopo le esperienze di Baveno e Oleggio, in Eccellenza. Frau, che può vantare anche alcune presenze in serie D nel Legnano, è un attaccante veloce in grado di giocare come punto di riferimento centrale ma anche come esterno offensivo.

Inoltre, la società ufficializza che i seguenti giocatori, già facenti parte della rosa della Prima Squadra nella passata stagione, faranno parte anche dell'organico che affronterà il Campionato di Eccellenza 2022-2023: Martino Cremonte, esterno basso dalla forte propensione offensiva, dotato di tecnica sopraffina e di grande intelligenza calcistica; Alessandro Bruscagin, portiere prodotto dal Settore Giovanile diventato ormai una certezza della nostra Prima Squadra.