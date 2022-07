Scuderia Efferre, tris d'equipaggi al Rally della Lana

La scuderia Efferre è pronta ad affrontare la 35° edizione del Rally della Lana, quest'anno con validità di Campionato Italiano Rally Asfalto e Coppa Rally di Zona (coeff. 1,5).

Saranno tre gli equipaggi impegnati nella gara piemontese, oltre ad un copilota. Grandi aspettative per i tre equipaggi presenti.

Con il #34 Mattia Broggi ed Andrea Chinaglia, su Peugeot 208 Rally4. Il forte pilota varesino è impegnato nella terza gara annuale. Dopo l'ottimo Rally dei Laghi, purtroppo finito con un ritiro, quando era nella top ten assoluta, e il Rally Valli Ossolane, 2° di classe, arriva un'altra gara piemontese, il Rally della Lana, mai affrontato in precedenza.

La classe sarà numerosa ed agguerrita, con nomi di assoluto valore ma siamo certi che Mattia e Andrea sfodereranno l'ennesima grande prestazione.

Con il #99 Andrea Castagna e Riccardo Filippini. Andrea per la quarta volta in un Rally ed in prova speciale in questo 2022. L'equipaggio cerca una vittoria sulla loro Peugeot 106 N2, in una classe solitamente molto ostica. Dopo aver disputato il Valli Ossolane con il Superrally ed essersi ritirato al Grappolo, Andrea è finalmente giunto al traguardo senza problemi al Rally di Alba, con un secondo posto di classe, al Lana vorrà replicare l'ultima gara, gli ingredienti per far bene non mancano.

Avrà il #115 sulle portiere Andrea Robone e Roberto Fugazza, su Fiat 600 Kit A0, l'equipaggio oltrepadano al Lana cerca l'ennesimo podio di classe per confermare la leadership nel CRZ. Vittoria al Grappolo e ad Alba ed il secondo posto al Valli Ossolane, il Rally della Lana potrebbe dare l'ennesima gioia ad Andrea e Roberto.

In Piemonte anche Nicolino Crevani. Il copilota detterà le note all'Under 25 Lorenzo Griffa, impegnato a bordo della Renault Clio N3.