La scuderia Rally & Co al Lana

Tutti pronti i 5 equipaggi portacolori della Rally & co per il rally lana gara di casa per la scuderia biellese quest'anno valido per il campionato italiano rally asfalto.

Con il numero 23 al via Davide Negri e Roberto Coppa che scesi dalle consuete auto storiche con le quali l'anno scorso hanno ottenuto il secondo posto nel campionato italiano rally autostoriche salgono a bordo di una Skoda R5 del team d'Ambra, mentre Marco Bertinotti e Andrea Rondi campioni italiani 2021 rally storici lasciano ai box la loro Porsche 911 per buttarsi nella mischia a bordo di una Peugeot 208 rally 4 puntando ad un risultato in zona podio di classe.



Con il numero 107 sulla mini Cooper racing start sul palco Massimiliano Di Martino e Denise Bolletta seguiti con il numero 111 da Massimo Mattiazzo ed Alessia Cagno a bordo di una Peugeot 206. Andrea Zaninetti e Enzo Borini prenderanno il via con il numero 143 sulla gialla fiat 600 kit con la quale tenteranno il colpaccio in classe A0, mentre tre navigatori della scuderia valsesserina leggeranno le note e sono rispettivamente: Claudio Cappio su ford fiesta wrc n. 6 (pilota Maurizio Stasia) Alberto Galli su Renault Clio Williams (pilota Alex Sodano) e Giuliano Santi su Renault Clio rs (pilota Paolo Colombo).