Biella 4 Racing al via del 35° Rally Lana

La pausa estiva è ormai alle porte, ma prima del meritato riposo, incombono le ultime fatiche per i portacolori Biella 4 Racing in questo ricco 2022.

Si disputerà infatti questo fine settimana, e più precisamente nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 luglio, la trentacinquesima edizione del Rally Lana, gara che quest’anno torna ad avere validità di Campionato Italiano, e più precisamente della serie “cadetta” Asfalto, oltre ad essere valevole come quarta prova della Coppa Rally di Zona 1 con coefficiente 1,5.

La manifestazione vedrà nella giornata di venerdì lo svolgersi delle operazioni preliminari di verifica e lo shakedown, ma avrà anche il suo primo atto con la disputa della prova “Città di Biella”, in notturna, di 23,55 km cronometrati. Il sabato, invece, le prove saranno “Bielmonte”, che torna dopo diverso tempo dalla sua ultima apparizione, la classica “Ailoche”, e “Curino”, da disputarsi in senso opposto rispetto al recente Rally Storico. La tornata, da ripetersi nel pomeriggio dopo la sosta per riordino ed assistenza, prevede 35,05 km di speciali. Complessivamente il Rally sarà composto quindi da 7 tratti cronometrati per rispettivi 93,65 km, mentre i trasferimenti saranno formati da 206,86 chilometri.

Il primo equipaggio a lasciare la pedana di partenza interamente griffato Biella 4 Racing, sarà quello composto da Luca Bidese e Nicolò Bertella, al via su Peugeot 106 di classe N2 curata da Bo-Rally. “Sono felice ed emozionato di essere al via anche quest’anno nella gara di casa”, esordisce Luca Bidese, “gara che verrà affrontata con l’unico obiettivo del divertimento e per festeggiare al meglio il compleanno, la pausa di un anno si farà sicuramente sentire, ma noi cercheremo di non darci peso. Un grazie per il supporto a mio papà Leandro, alla Scuderia Biella 4 Racing, al mio nuovo navigatore Nicolò Bertella ed al team Bo-Rally”.

Dopo di loro partirà il secondo sodalizio interamente B4R presente al via, quello formato da Moris e Giulia Longo, a bordo della Citroen Saxo N2 gestita dalla B&B Osvaldo Motors. “Siamo contenti ed emozionati di partecipare anche quest’anno al Rally Lana”, commenta Moris Longo, “la nostra compagna di avventure sarà sempre la fedele Citroen Saxo preparata da B&B Osvaldo Morors. Un grazie di cuore ai nostri sponsor per il grande sostegno datoci. Speriamo di divertirci e di portare la macchina sulla pedana di arrivo”.

A precederli di qualche posizione nell’ordine di partenza troviamo il navigatore Biella 4 Racing Luca Colongo, che condividerà nuovamente l’abitacolo della Citroen DS3 R1, curata da Worldmotors e griffata Racing Club, con Cristian Lisato. “Terza gara di Campionato CRZ per me e Cristian quest’anno”, dichiara Luca Colongo, “speriamo di poter mantenere la buona striscia di risultati avuti fin qui. Poter contare su punti importanti in questa occasione ci consentirebbe di decidere al meglio il da farsi nei restanti appuntamenti da qui alla fine della stagione. Essere al via della gara di casa è sempre inoltre fonte di felicità, ce la metteremo tutta per poter dire la nostra”.