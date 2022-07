Noi di Centro Biella: “No a nuovi supermercati, confronto con commercianti”

Enrico Frandino presidente di Noi di Centro Biella interviene sulle proposte di concessione a nuovi supermercati nella città: "Se si vuole favorire la rinascita economica del capoluogo bisogna aiutare il piccolo commercio con sostegni economici e contributi, solo così si incentiva lo sviluppo delle attività commerciali e artigianali, in passato vero fiore all'occhiello della città e del Biellese. Bisogna confrontarsi con i commercianti e gli artigiani e conoscere le loro esigenze, aiutandoli a promuovere le attività per il bene del tessuto socio economico della città. Noi di Centro esprime contrarietà alla nascita di nuovi supermercati o centri commerciali che metterebbero in ginocchio le piccole attività. In un tempo in cui tutto ciò che è industriale o in serie viene discusso a vantaggio di un ritorno all'eccellenza di prodotti artigianali e manifatturieri, noi ci schieriamo a fianco di iniziative che favoriscano tale progettualità".