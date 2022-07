Amianto: proviamo a porre la parola fine

Cordata con Spresal-ASL Biella, Collegio dei Geometri e Periti industriali per far fronte a questa necessità

Amianto, asbesto, Eternit: comunque lo si voglia chiamare, questo controverso materiale rappresenta al giorno d’oggi uno dei maggiori pericoli per la salute pubblica.

Numerosi studi scientifici hanno purtroppo evidenziato una macabra correlazione fra questo materiale e una serie di malattie mortali delle’apparato respiratorio, tra cui asbetosi e cancro ai polmoni. Nel 1992 veniva resa illegale la produzione, lavorazione e vendita di amianto sul territorio italiano, la cui diffusione rimaneva tuttavia estremamente ampia: si dava così il via al processo di bonificazione, finalizzato alla rimozione dell’asbesto da abitazioni e aziende, unita all’attuazione di numerose norme di sicurezza volte a proteggere gli individui.

Città Studi Biella, da sempre attenta al proprio impatto sul territorio e sulla società, vuole dare il proprio personale contributo alla risoluzione di questa problematica.

L’Agenzia formativa di Biella ha stipulato una convezione con Spresal-ASL Biella, Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali della provincia di Biella per attivare un corso specifico al fine di far fronte a questa difficoltà.

In autunno, Città Studi avvierà il Corso Responsabile del controllo e coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto e redattore piani di manutenzione e controllo. Un corso unico nel suo genere utile da spendere in un contesto così importante e delicato per la salute pubblica.

Il percorso della durata di 30 ore è rivolto a privati o ad aziende che vogliano specializzare i propri dipendenti con l’intento di formare il Responsabile Rischio Amianto, figura indispensabile per aziende e complessi abitativi e incaricata della redazione del programma di controllo e manutenzione amianto.

Le pre-adesioni sono aperte, ed è possibile manifestare il proprio interesse a partecipare chiamando Città Studi al numero 015 8551111/22, oppure inviando una mail a formazione.sicurezza@cittastudi.org