Bitcoin: facciamo il punto sulle strategie più gettonate per investire sulla crypto

Nonostante dall’inizio dell’anno le criptomonete stiano attraversando una fase negativa, il mercato delle cripto continua a crescere, così come continua a salire il numero di investitori italiani che si avvicinano a questi assets. Sebbene anche il Bitcoin abbia subito un calo di prezzo significativo rispetto ai valori a cui veniva scambiato lo scorso anno, questa moneta continua a essere la criptovaluta con capitalizzazione di mercato più alta.

Chi si avvicina al mondo cripto punta spesso proprio sul Bitcoin come moneta virtuale, o comunque decide di acquistare soprattutto BTC e di differenziare il portafoglio introducendo delle altcoin in percentuale ridotta. In questo scenario è quindi importante capire come operare.

Strategie per investire in Bitcoin

Per comprare bitcoin è possibile seguire diverse strategie, prestando sempre attenzione all’orizzonte temporale dell’investimento così poi da iniziare a sfruttare al meglio le oscillazioni di prezzo di questo asset.

Tutte le strategie comportano comunque un rischio per il capitale, dal momento che il Bitcoin è un asset con volatilità elevata. La sua crescita negli ultimi anni fa ben sperare per il futuro, ma non vi sono certezze che questa moneta virtuale riuscirà a tornare ai valori di prezzo toccati in passato o addirittura a superarli.

Investimento a lungo termine

Una buona fetta di coloro che investono nel mondo cripto è rappresentata da investitori a lungo termine, che in gergo tecnico sono definiti hodlers. Si tratta di investitori che acquistano Bitcoin fiduciosi che il loro prezzo di mercato salirà nei prossimi anni e che sono disposti dunque ad attendere per un periodo medio-lungo per ottenere il profitto sperato.

Le criptomonete vanno incontro a delle oscillazioni di prezzo notevoli, motivo per cui gli investitori a lungo termine non guardano i grafici giornalieri, settimanali o mensili, ma attendono fiduciosi che il prezzo del Bitcoin aumenti e continuano ad acquistare monete per accrescere l’ammontare totale di BTC in portafoglio. Essi operano dunque creando un PAC, ovvero un piano d’accumulo che consente loro di effettuare ingressi sul mercato a diversi livelli di prezzo. Questo aiuta a contrastare la volatilità, che rappresenta una delle problematiche principali del Bitcoin e delle criptomonete come assets di investimento.

Trading nel breve periodo

Un’altra possibilità di investimento consiste invece nel fare trading con Bitcoin, operando quindi in un periodo di tempo molto più ristretto. Con il trading è possibile fare anche molteplici operazioni nell’arco della giornata, ottenendo dei profitti elevati in caso di successo delle stesse operazioni finanziarie. Il rischio del trading online è che non sempre si riesce a prevedere l’andamento di mercato e che le ampie oscillazioni di prezzo che portano a profitti elevati in caso di successo sono responsabili di ingenti perdite in caso di previsione errata.

Fare trading online significa inoltre non sfruttare l’eventuale crescita nel lungo periodo degli assets: ciò che conta sono solo le oscillazioni di prezzo del breve periodo, il che significa che anche individuando delle monete virtuali di valore si potrà perdere capitale.

Trading nel breve periodo e accumulo di Bitcoin

Si può seguire anche una strategia ibrida, che preveda da un lato l’accumulo di Bitcoin puntando a ottenere dei profitti del lungo periodo e dall’altro operazioni di trading nel breve periodo.

Questa strategia è consigliata a coloro che credono nel valore di Bitcoin e nella sua crescita di prezzo futura, ma che non vogliono limitarsi ad acquistare BTC e attendere, volendo invece mettersi in gioco anche con operazioni di trading per ottenere profitti e nuovo capitale da investire in Bitcoin.