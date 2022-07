Musica in Piazza agli Zumaglini, suonano le bande di Candelo e Valdengo (foto di repertorio)

Musica in Piazza in programma stasera, dalle 21 alle 23, ai Giardini Zumaglini dove si terrà il concerto delle Bande Musicali di Candelo e Valdengo. In caso di pioggia il concerto si svolgerà sotto i portici di Piazza Vittorio Veneto. L'evento è curato da Anbima Provincia di Biella.