Dalla paura in Valdilana al Barocco in Valle Cervo

Non c’è pausa per gli attori di Teatrando che, mentre si apprestano a proporre le ultime tre repliche di “Paura” al Parco Reda di Valdilana, sono al lavoro per preparare il prossimo appuntamento che, ad Agosto, li vedrà coinvolti nella seconda edizione di “Bürsch in festival” in Valle Cervo.

PAURA

Si avvia alla conclusione la XXIX edizione dello spettacolo itinerante estivo di Teatrando. Per il secondo anno consecutivo, la rappresentazione è stata proposta al Parco Reda a Valdilana (località Vallemosso) grazie alla collaborazione degli Amici del Parco Reda. Intitolato “Paura”, il percorso di quest’anno offre un viaggio tra i mille volti che può assumere questo “stato emotivo”, giocando su situazioni e sensazioni diverse. Diretto da Paolo Zanone, con la collaborazione di Veronica Rocca, lo spettacolo si articola in dodici scene, che si dipanano tra la vegetazione, i sentieri e le tortuose scalette del parco, in un saliscendi fisico, che corrisponde all’altalenare delle emozioni suscitate: dalla risata si passa alla commozione, dalla riflessione si arriva all’immedesimazione, sfiorando l’inquietudine, la tensione, il dramma, la commedia, il grottesco e il surreale. Le ultime repliche sono previste Giovedì 28, Venerdì 29 e Sabato 30 Luglio. L’ingresso del pubblico avviene a gruppi ogni 20 minuti dalle 20.20 alle 22.00

BÜRSCH IN FESTIVAL

La compagnia diretta da Paolo Zanone, nel mese si Agosto, sarà coinvolta nella seconda edizione di “Bürsch in festival”, una rassegna articolata in 11 appuntamenti, che permette di conoscere i borghi della Valle Cervo attraverso storie, personaggi, vicende e curiosità. Quello che si presenta come un viaggio alla scoperta della valle è stato ideato e organizzato dal “Centro di Documentazione Alta Valle Cervo – La Bürsch” con la Fondazione Opera Pia Laicale Santuario San Giovanni d’Andorno, la Comunità Montana Valle del Cervo e i Comuni di Campiglia, Miagliano, Piedicavallo, Rosazza, Sagliano e Andorno, grazie al sostegno della Fondazione Crb. Il Barocco in valle sarà il filo conduttore del percorso, che ad ogni tappa propone: una scena teatrale (alle 20,30 con replica alle 21,15), una conferenza (alle 20,45) e un momento musicale (alle 21,45). Protagonista della parte teatrale sarà Teatrando, che ad ogni appuntamento proporrà una scena diversa, inerente al luogo e il tema approfondito, con testi di Anna Bosazza e Danilo Craveia del Centro di Documentazione e regia di Paolo Zanone e Veronica Rocca.

A cura di Teatrando sarà anche lo spettacolo conclusivo, previsto il 27 agosto, che si svilupperà in forma itinerante tra le cappelle del Sacro Monte, lungo il relativo sentiero che dal Santuario di San Giovanni scende a Campiglia. La partecipazione alle varie serate è libera fino a esaurimento posti e prevede un’offerta iniziale di 10 euro che dà diritto a ricevere una cartolina su cui, nelle serate successive, verranno apposti i timbri delle varie tappe. Ovviamente è possibile seguire anche un solo appuntamento o alcuni a scelta. Quanto raccolto sarà devoluto all’Opera Pia Laicale per i lavori di ripristino dell’ala del Santuario di San Giovanni, fortemente danneggiata dall’alluvione dell’ottobre 2020. Andando con ordine, la prima tappa del viaggio sarà proprio il Santuario di San Giovanni d’Andorno, dove Lunedì 1 Agosto verrà proposta la scena “Don Emanuel di Savoia: il “bastardo” e il campanone”, interpretata da Giuseppe Marrone e Annalisa Perino. La conferenza sarà a cura di Danilo Craveia, mentre a proporre il concerto di musica barocca sarà “Insieme tra le note”. Nell’occasione verrà anche utilizzata la struttura appositamente ideata per gli eventi in Santuario, progettata da uno dei team che ha partecipato all’ultima edizione del “Premio Maggia”. Il percorso prosegue Venerdì 5 agosto in località Gliondini (poco prima di arrivare al Santuario) all’Oratorio di San Mauro. La scena “Giovanni Antonio Cucchi e la modernità” sarà interpretata da Artemisia Loro Piana, Giovanni Iannone, Margherita e Giacomo Cravello, mentre il commento sarà affidato ad Anna Bosazza.

Il concerto vedrà protagonista Edoardo Tritto alla chitarra classica. Domenica 7 Agosto ci si sposterà nella chiesa parrocchiale di Miagliano per assistere a “Una feudalità tardiva e faticosa”, scena interpretata da Frank Juch, Achille Pozzo e Simona Romagnoli. Sarà Barbara Caneparo ad approfondire il tema della serata, mentre il momento musicale coinvolgerà Enrico Iviglia (tenore) e Angelo Comotto (organo). I prossimi appuntamenti saranno: Mercoledì 10 Agosto nella Chiesa di San Pietro ad Andorno con “Delitti e castighi di una Confraternita”; Venerdì 12 Agosto nella chiesa parrocchiale di Piedicavallo con “La sepoltura frettolosa del 1714”; Sabato 13 alla Chiesa del Gesù di Sagliano con “Il filo e il mantello”; Domenica 14 Agosto alla chiesa parrocchiale di Rosazza con “Barocco by Rosazza & Maffei”; Mercoledì 17 Agosto all’Oratorio di San Rocco a Quittengo con “La parrocchia mancata nel primo Seicento”; Giovedì 18 Agosto all’Oratorio dei Santi Fabiano e Sebastiano di Forgnengo con “Shopping di reliquie e reliquiari”; Venerdì 19 Agosto nella chiesa parrocchiale di Campiglia Cervo con “Alla ricerca dei libri perduti”. Si chiude il 27 con lo spettacolo al Sacro Monte, intitolato “Notte (barocca) degli Eremiti”, con partenza alle 20.30, 20.50, 21.10, 21.30 e 21.50. Completa l’evento la mostra fotografica “Unica Luce. Il Barocco della Bürsch a lume di candela” allestita nella sala mostre del Santuario di San Giovanni dal 7 agosto. Info: www.altavallecervocentrodoc.it.