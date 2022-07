Perseguita la sua ex, arrestato 45enne dai Carabinieri nella notte a Mongrando (foto di repertorio)

Nella nottata odierna i militari della Stazione di Mongrando hanno tratto in arresto un 45enne, resosi responsabile di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Nella circostanza, attraverso il NUE, la vittima ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine poiché l'uomo, già denunciato in passato dalla donna, era fuori dalla sua abitazione intento a minacciarla.

I Carabinieri sono riusciti a bloccare l'uomo, in evidente stato di alterazione, dovuto al consumo di bevande alcoliche, mentre stava cercando di scavalcare la recinzione dell'abitazione della donna. Considerata la flagranza di reato, è stato tratto in arresto per il reato di atti persecutori e, una volta espletate le formalità di rito, sottoposto agli arresti domiciliari all'interno della sua abitazione, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.