Incidente sul lavoro a Vigliano, giovane operaio in codice rosso all'ospedale

Incidente sul lavoro a Vigliano Biellese. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto ma, stando alle prime informazioni raccolte, un giovane operaio sarebbe rimasto ferito mentre stava lavorando in un macchinario: è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Biella. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.