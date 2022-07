Ponderano in lutto per la morte di Eraldo Vialardi, penna nera molto conosciuta in paese. Classe '31, è stato per molti anni socio alpino, cassiere attento e valente cuoco del gruppo locale. Inoltre, ha contribuito alla realizzazione della nuova sede degli Alpini.

Il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Destefanis, avrà luogo domani mattina, alle 9.30, nella chiesa parrocchiale di Ponderano, dove verrà recitato anche il Santo Rosario, in programma alle 17.45 di oggi, 27 luglio.