Biella, scontro auto-moto: 118 e Polizia locale in via Delleani (foto di repertorio)

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, 27 luglio, in via Delleani, a Biella.

A rimanere coinvolte nello scontro un'auto e una moto: inoltre, stando alle prime informazioni raccolte, uno dei due conducenti sarebbe stato affidato all'assistenza del personale sanitario del 118. Sul posto anche gli agenti di Polizia locale per la raccolta dei rilievi di rito.