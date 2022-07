Biella, il pellegrinaggio al Pian della Ceva e al monte Camino per i 150 anni degli Alpini

Nell’ambito della serie di eventi celebrativi 150 cime, promossa da A.N.A. per festeggiare i 150 anni del corpo Alpini e che consiste nella scalata di 150 monti si svolgerà, sabato 30 luglio, il pellegrinaggio della sezione di Biella.



Insieme al 32° Genio Guastatori della Brigata Taurinense si giungerà al Pian della Ceva e al Monte Camino, dopo il ritrovo delle ore 06:30 al parcheggio della funivia di Oropa. Due i momenti celebrativi in programma: l’onore ai caduti al monumento alle batterie alpine e la preghiera alla lapide del Battaglione Val Toce.



Per chi desiderasse usufruirne sarà possibile fare la salita in elicottero, dalle ore 07:30 alle 08:30, previa prenotazione al 349.5190891 (Corrado) o 339.4602133 (Claudia).