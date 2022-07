Valsessera, il presidente Auser Paolo Chioso è Cavaliere della Repubblica

La candidatura è stata presentata dal sindaco di Pray Gian Matteo Passuello e la Prefettura di Biella ha inviato le pratiche al Ministero. In seguito, il Presidente della Repubblica ha accolto la richiesta. Si tratta della nomina di Paolo Chioso, presidente dell'Auser Valsessera, a Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica.

Sono molte le attività di volontariato che Chioso ha portato avanti nel corso degli anni e, tra le più recenti, figura il sostegno agli anziani nel periodo della pandemia recapitando direttamente a casa la spesa e le medicine, il sostegno indispensabile dato a Davide Campisi (leggi: Una Super Valsessera: le associazioni hanno trovato i soldi per Davide) e gli aiuti all’Ucraina.



L’onorificenza sarà consegnata il 27 dicembre ma, nel frattempo, è già stata comunicata l’ufficialità della nomina: “È stata una forte emozione – racconta Chioso – perché è giunta in maniera inaspettata. Non sapevo della candidatura e nei mesi precedenti avevo solo incontrato i Carabinieri che, per conto della Prefettura, erano venuti ad informarsi sul volontariato in Valsessera, ma mai pensavo fosse per questo. Ringrazio il sindaco Passuello per avermi dato questa occasione unica”.