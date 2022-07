Cossato, Via delle Fogliane nuova strada comunale

Il Consiglio Comunale di Cossato di lunedì 25 luglio ha deliberato l'acquisizione di Via delle Fogliane come strada comunale.

Si tratta di provvedimento di attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'Amministrazione a fine 2021 con Rete Ferroviaria Italiana, Regione Piemonte, Provincia di Biella ed altri Comuni biellesi, finalizzato alla chiusura dei passaggi a livello lungo le linee ferroviarie Biella-Santhià e Biella-Novara.

“Il Consiglio ha deliberato il passaggio di Via delle Fogliane da strada vicinale a strada comunale quindi pubblica. – spiega il Sindaco Enrico Moggio – ll passaggio a livello di Via delle Fogliane sarà il primo che chiuderemo quando la via sarà sistemata grazie a fondi RFI. Un intervento che richiederà qualche mese”

“Le chiusure partono da questo passaggio a livello – continua Moggio – perchè Via delle Fogliane si collega ad altro passaggio che invece rimarrà aperto, quello in Località Paruzza vicino all'Ecocentro. Per le altre chiusure le tempistiche sono mesi per i passaggi nelle zone agricole ed anni per quello di Via Amendola”.