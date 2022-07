Podismo, le corse della settimana fino al 31 luglio

Dopo una settimana intensa che ha visto lo svolgimento della 47esima edizione della Biella-Oropa, gli appassionati di podismo avranno modo di riposare. Infatti, per correre bisognerà aspettare fino al weekend.



• Domenica 31 luglio – Prima edizione della Summer Spritz Run, organizzata da Winter Brich Valdengo in collaborazione con l’agriturismo La Fucina. L’evento consiste in un percorso di 5 km (o 1 se si intende camminare) dove i partecipanti avranno la possibilità di bere uno spritz al termine di ogni giro, da qui il nome della manifestazione. Ritrovo alle ore 17:30 presso l’agriturismo e partenza alle 18:30. Iscrizioni in loco e cena a seguire previa prenotazione al 345.4338197. Per info: https://www.facebook.com/winterbrichtrail.