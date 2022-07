Pattinaggio, ottimi risultati per Bi Roller ai campionati italiani pista

Si sono conclusi domenica 24 luglio con la maratona e mezza maratona i Campionati Italiani pattinaggio corsa: per 4 giorni si è gareggiato in pista a Bellusco e come ultimo sforzo gli atleti hanno affrontato la mezza maratona e maratona su un circuito cittadino a Cardano al Campo.

Nonostante il caldo che non ha dato tregua, i 6 atleti Bi Roller impegnati nelle competizioni ai più alti livelli nazionali, accompagnati dal Coach Federica Ugliengo, si sono ben difesi e hanno ottenuto risultati pregevoli conquistando nella classifica di società una buona posizione.



Si parte dalle gare su pista che si sono svolte per le diverse categorie da mercoledì 20 a sabato 23. Achille Sangiorgi, Junior M, ha conquistato un ottimo 9° posto nella 10 mila punti/eliminazione e un 15° nella 10 mila ad eliminazione; peccato per una caduta durante la 1000 che ha pregiudicato il passaggio del turno e la qualifica tra i migliori tempi. Pregevoli risultati anche per Saverio Valli che sta molto migliorando i suoi tempi: la migliore prestazione l’ha ottenuta nel giro contrapposto e a seguire la 500 sprint e la 1000.

Per la categoria Allievi, responsabile certamente anche un programma gare che prevedeva le qualifiche nelle ore più calde della giornata, la sorte non è stata favorevole agli atleti biellesi: due cadute hanno coinvolto Susanna Rocchetti e Annibale Sangiorgi che, già indebolito a causa di una recente frattura ad un braccio, ha sofferto particolarmente il caldo. Susanna, ad ogni modo, ha portato a casa un 16° posto nella gara 10 mila ad eliminazione.



Bravi Dora Ferretto che nella gara a punti ha corso un’ottima batteria di qualifica senza purtroppo riuscire a passare in finale e Annibale che nella eliminazione ha sfiorato il posto in finale.



Bravissimo Michele Rocchetti, categoria Ragazzo, che ha corso le due gare lunghe nelle giornate di venerdì e sabato con la sua consueta grinta, sfiorando la finale nella gara ad eliminazione e conquistando con grande determinazione la finale nella 3000 a punti e chiudendo quindi con un ottimo 9° posto nella classifica finale.

Alla conclusione dei Campionati Italiani su Pista, il giorno successivo, domenica 24, gli atleti si sono spostati a Cardano al Campo dove hanno disputato la mezza maratona (categoria Allievi) e la maratona gli Junior e Senior. Qui, Susanna Rocchetti ha corso una splendida mezza maratona conquistando la 9° posizione al traguardo e togliendosi una bella soddisfazione. Bravissimi anche Dora Ferretto 26° al traguardo della mezza maratona e Saverio Valli che, pur essendo un velocista, in un clima che con il passare delle ore diventava sempre più afoso, ha concluso in 18° posizione i suoi 42 chilometri di gara.



Sfortunatissimo Achille Sangiorgi che ha corso alcuni chilometri in ottima posizione nel gruppo di testa ma poi ha dovuto fermarsi a causa di un problema ad un pattino e quando è ripartito ormai aveva perso il gruppo. Annibale Sangiorgi che aveva sofferto malesseri nei giorni precedenti a causa di un colpo di calore si è ritirato dopo alcuni chilometri.



Complimenti agli atleti della Bi Roller che ancora una volta hanno dimostrato grinta a e determinazione e grazie, come sempre, a Acqua Lauretana, sponsor tecnico, che è stata particolarmente di supporto per alleviare la sete durante questi caldissimi campionati e a Sellmat che con il buonissimo caffè ci ha sostenuti e confortati per affrontare la fatica delle gare.

Prima delle vacanze estive ci sarà ancora un appuntamento competitivo in occasione della “Sei Giorni di Santa Maria Nuova” nelle Marche, dal 3 al 7 agosto, a cui parteciperanno i fratelli Sangiorgi e Saverio Valli. Poi vacanze e a settembre si riprenderà con un intenso mese di competizioni che concluderanno la stagione sportiva.