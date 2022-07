La Virtus firma in banda Giulia Rollini

Virtus Biella comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2022/2023 con l’atleta Giulia Rollini.

Banda, nata a Borgomanero il 31 maggio 2004, Giulia si è avvicinata al mondo della pallavolo nelle giovanili del G.S. PAVIC di Romagnano Sesia. Il suo percorso sportivo l’ha poi portata a Settimo Torinese; in maglia Lilliput si è messa in mostra nelle categorie Under 16 e Under 18 e nel campionato di Serie D e avuto modo di respirare l’aria della B1, spesso aggregata al gruppo della Prima Squadra durante le sedute di allenamento. La scorsa stagione è tornata a Romagnano Sesia per affrontare il campionato di Serie C. Al PalaSarselli, agli ordini di coach Simone Marangio, si allenerà quindi per esordire nel quarto torneo nazionale.

Queste le sue parole da nuova giocatrice della Virtus: «Nelle scorse settimane ho affrontato a Biella alcuni allenamenti di prova e devo dire che mi ha colpito un po’ tutto. Ho avuto modo di conoscere il coach e alcune delle mie nuove compagne di squadra e con loro mi sono trovata subito molto bene. Ringrazio la Società e lo staff per avermi dato fiducia, sono contenta di questa scelta e di potermi misurare in un campionato per me nuovo come quello di B1. Voglio subito mettermi in gioco, ormai manca pochissimo».

Il Direttore Sportivo Elena Ubezio (Ube) aggiunge: «A discapito della sua giovane età, la mia conoscenza di Giulia è di lunga data: era poco più di una bimba quando seguiva tutte le partite dell’allora B2 a Romagnano, con il suo gruppo di amiche compagne dell’Under 12. La sua fervida passione per questo sport l’ha portata a fare esperienza e ora ad arrivare qua. In questi anni l’ho sempre seguita e ora la ritrovo cresciuta e pronta a far parte della nostra Prima Squadra. Sarà un anno di “gavetta” ma credo che avrà la possibilità di imparare e anche di dare il suo contributo; non nascondo che mi piacerebbe vederla diventare uno dei punti di riferimento della Virtus che verrà e credo che abbia tutte le carte per farlo».