Kart, giornata impegnativa per Riccardo Maglioli a Lonato del Garda

Nella giornata di sabato 23 luglio, Lonato del Garda ha ospitato la decima tappa del campionato Kartsport Circuit. Il giovane pilota biellese Riccardo Maglioli non ha avuto una giornata facile: in gara uno lo speronamento da parte di un avversario lo ha buttato fuori pista e Riccardo ha dovuto correre contro il tempo per recuperare posizioni, concludendo al sesto posto assoluto.



Meglio nella finale che, tuttavia, ha visto Riccardo venir speronato ancora una volta. Nonostante tutto, Maglioli è riuscito a concludere in seconda posizione di categoria e in sesta posizione assoluta ottenendo il giro più veloce con 49,889 secondi.