Golf, Cerrione: i risultati della gara singola Ford Nuova Assauto

Nella giornata di domenica 24 luglio, il golf club Il Mulino di Cerrione ha ospitato la gara singola Ford Nuova Assauto, divisa in 2 categorie con 18 buche. Nella prima categoria, al netto, si impone Roberto Bruno con 43 punti, seguono Loredana Marian con 38 e Gianni Siclet con 36. Al lordo è invece Massimo Stesina a guadagnarsi la prima posizione con 34 punti, uno in più dell’inseguitore Riccardo Siclet.



In seconda categoria domina Sebastiano Fierro con 45 punti, secondo posto a Luca Ghedini con 44 e, in terza posizione, Emanuele Pancaldi.