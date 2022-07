Coggiola, svago e sport alla ciclofolcloristica Coggiola-Viera

La Pro Loco di Coggiola ha riportato per le strade del paese la tradizionale scalata in bici fino a frazione Viera, la cui prima edizione risale al 1967. La ciclofolcloristica Coggiola-Viera ha attirato un gruppo di 45 persone che si sono ritrovate alla partenza da Regione Vico.



La manifestazione, riservata i residenti di Coggiola e paesi vicini, ha avuto conclusione in piazza della chiesa a Viera, luogo dell’arrivo, dove sono stati premiata tutti i partecipanti con prodotti tipici del territorio.