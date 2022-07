Cambio sulla panchina della Bonprix BFB

Novità in casa Basket Femminile Biellese. Nella prossima stagione di Serie C sulla panchina della prima squadra, ancora targata Bonprix, non siederà più Marco Fabbri, ma il tecnico biellese Giampiero Bertetti. Il coach toscano Fabbri, arrivato a Biella solo un anno fa, lascia la società biellese dopo una stagione che l'ha visto protagonista di una notevole crescita tecnica sia nelle giovanili che in prima squadra.

"Marco ha dimostrato di essere un ottimo allenatore" commenta la dirigenza blu-arancio "ci ha dato molto e la retrocessione non toglie nulla a quanto di buono ha fatto. È chiaro che un allenatore così preparato suscita l'interesse di società più strutturate. Marco non ha potuto rifiutare una proposta molto allettante sotto tutti i punti di vista. Se lo merita e noi gli auguriamo una prossima stagione ricca di soddisfazioni. E poi, ci siamo lasciati con un arrivederci, non con un addio”.

“Per quanto riguarda Giampiero possiamo dire che non ha bisogno di presentazioni" continuano dalla dirigenza "È un allenatore conosciuto non solo nel Biellese, ha esperienza, capacità e sicuramente potrà darci una grossa mano. Per noi era importante mantenere alto il livello in panchina, e con lui sicuramente le ragazze potranno ulteriormente crescere". Il nuovo coach si avvarrà della collaborazione di Lela Merlo e Enrico Riccini, già assistenti di Fabbri lo scorso anno, e riconfermati sulle panchine delle giovanili. In questi giorni coach Bertetti ha preso contatto con le ragazze e le seguirà nell'ultima settimana di allenamenti "estivi". Poi ripartirà a pieno regime a fine agosto.