Calcio, arriva la coppia di giovani Nojelli-Stesina

FC Vigliano annuncia ufficialmente l'arrivo di due giovani di talento e grande prospettiva: si tratta di Nicolò Nojelli e Tommaso Stesina, entrambi giocatori di classe '03.

Nojelli è un portiere dalla presa sicura che ha mosso i primi passi nelle giovanili del Romagnano, per poi passare nelle realtà sportive di Accademia Borgomanero, Borgosesia e Arona. “Proverò a giocarmi il ruolo da titolare a Vigliano – dichiara – confrontandomi spesso con il mio compagno di squadra, da cui, sono certo, imparerò per acquisire sempre più competenze ed esperienza. Spero in un'annata positiva votata alla crescita”.

Stesina, invece, è un centrocampista dalla grande visione di gioco, con spiccate dosi difensive: mediano, all'occorrenza può ricoprire il ruolo di mezzala. Ha avuto esperienze importanti nei settori giovanili di Cossato, Suno, Gozzano e Borgosesia. “Sono in una società seria, con idee molto chiare sul presente e sul prossimo futuro – spiega - Fin da subito, i dirigenti hanno saputo convincermi circa la validità del progetto. Poi, la Promozione è un ottimo campionato dove farsi le ossa. Darò tutto me stesso per contribuire alla causa: speriamo di disputare una buona stagione per salire di categoria, se si creeranno le condizioni”.

Dal presidente Paolo Daniele l'augurio di una buona stagione: “A Nojelli e Stesina l'augurio di una buona stagione, benvenuti nella grande famiglia del Vigliano”.