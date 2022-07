Rally Lana, Tasinato ritorna in pista dopo la soddisfacente prova di Alba

Dopo un soddisfacente Rally D’Alba che lo ha visto in prima posizione tra gli over 55 e 12° assoluto, Pierangelo Tasinato è pronto a tornare al volante in uno degli appuntamenti più importanti della stagione: il Rally Lana, la storica gara biellese valida per il campionato italiano.



Alla 35esima edizione Tasinato si presenta con una squadra ormai consolidata, insieme al navigatore Mattia Nicastri, il team Miele che si è occupato dall’auto e la scuderia di Biella Corse, non manca, ovviamente, la fidata Skoda R5: “Dopo Alba siamo fiduciosi – racconta il pilota – e i segnali sono positivi. Stiamo lavorando ad un nuovo progetto per la livrea ma, nonostante la stanchezza, siamo pronti”.



L’auto avrà infatti un nuovo design esterno, con un logo nuovo sulla fiancata, sempre legato al progetto in sostegno dell’associazione Amici dell’ospedale, e sarà esposta giovedì 28 a Vigliano, presso il ristorante Gasthof.



Inoltre, nelle giornate di venerdì e sabato il pilota allestirà, presso il parco assistenza, un banchetto per la vendita delle sue magliette e, solo al sabato, un punto ristoro con prodotti tipici. Il ricavato sarà dato in beneficenza all’associazione.