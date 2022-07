Il Rally Lana parte con la mega festa in piazza Martiri di Disco Radio

Quella del maxi-evento musicale in piazza a fare da corollario alla partenza del Rally della Lana era una consuetudine che si ripeteva fin dalla prima edizione, nel 2018, del ritorno della gara motoristica che da sempre scalda i cuori dei biellesi; un'occasione di festa che le misure di prevenzione al contagio da Covid avevano bruscamente interrotto così come è stato per tutti gli eventi in ogni latitudine d'Italia.

Nell'anno in cui "Il Lana" torna a far parte del calendario di gare del Campionato Italiano, torna anche la festa in piazza e lo fa alla grande. Sul palco allestito in Piazza Martiri, infatti, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash insieme alle Hits e ai gadgets di Discoradio porteranno per la prima volta a Biella il party ufficiale di uno dei network radiofonici pu' amati dal pubblico italiano dagli anni 90 ad oggi.

A fare da gregari al Discoradio Party Filippo Regis in consolle e Claude LeBoy al microfono del format "Forever Young".