Millennials e primo immobile: cosa cercano dalla propria abitazione

Fino a pochi anni fa l'acquisto di una casa poteva essere inteso come un vero e proprio status symbol, ma oggi le cose sono diverse. Fra le difficoltà finanziarie e l'attaccamento ai genitori, spesso i giovani escono tardi dal nido domestico, in Italia con un'età media dai 30 anni a salire. Di contro, chi può permetterselo spesso cerca di trovare un primo immobile adatto alle proprie esigenze. Vediamo quindi di capire quali sono i desideri di un millennial quando compie questo grande passo, e quali caratteristiche cerca in una casa.

Comprare casa per i giovani: pro e contro

Il vantaggio maggiore dell'acquisto di una casa è che si avrà la possibilità di vivere in un ambiente modellato a propria immagine e somiglianza. Trattasi inoltre di un importante investimento, che garantirà il possesso di un bene immobile prezioso e potenzialmente destinato a salire di valore nel tempo. Tuttavia, l'acquisto di una casa presenta anche alcuni svantaggi. In primo luogo, si tratta di un impegno finanziario enorme, che non tutti possono reggere con le sole forze della famiglia unite alle proprie.

Va però detto che in questo periodo vi sono diverse agevolazioni progettate per facilitare l'acquisto di una casa da parte di un giovane. Inoltre, si ha la possibilità di valutare anche altre alternative, facendo una simulazione mutuo su mutui.it , così da capire a quanto ammonterà la cifra. Ovviamente chi compra casa ne diventa il primo responsabile: significa che dovrà occuparsi di ogni faccenda domestica, e intervenire in caso di guasti, riparazioni, manutenzione e via discorrendo. Le spese accessorie aggiungono un ulteriore elemento che richiede uno studio attento e una programmazione quasi certosina, dato che sarà indispensabile mettere da parte ogni mese una cifra da destinare alle emergenze. Infine, la casa di proprietà consente di mettere su famiglia, ed è un vantaggio evidente.

Cosa cercano i Millennials dalla casa del futuro?

Quali sono gli elementi che i millennials cercano quando decidono di acquistare la prima casa? Innanzitutto, preferiscono che l'abitazione sia situata in una grande metropoli, come ad esempio Roma o Milano, per una questione soprattutto lavorativa e di opportunità di carriera . Per quel che riguarda la metratura, i millennials preferiscono le case piccole, per una questione di stile e di vivibilità, ma anche perché sono molto più semplici da gestire.

In secondo luogo, le case acquistate spesso non sono arredate, perché il millennial preferisce occuparsi personalmente di questo aspetto. Inoltre, è importante che la casa - pur essendo piccola - dia comunque la possibilità di allestire uno studio, perché tanti millennials lavorano in remoto e dunque hanno la necessità di uno spazio da dedicare alla propria professione.

Un altro fattore molto importante è il seguente: i millennials preferiscono appartamenti con basse spese condominiali, per ottimizzare il budget mensile a propria disposizione. Infine, anche la classe energetica della casa è molto importante: i millennial cercano abitazioni in classe A o B, in modo da ridurre il più possibile le spese per le utenze, per risparmiare e anche per andare incontro all'ambiente.