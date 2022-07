Un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco a Livorno Ferraris

Riceviamo da USB Vigili del Fuoco e pubblichiamo:

"E' con gioia che apprendiamo la ormai certa costruzione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris. Ci teniamo a ringraziare pubblicamente chi ha lavorato fattivamente alla realizzazione di tale presidio.

L'amministrazione comunale di Livorno Ferraris , diventata Stazione Appaltante per l'opera, ha di fatto dato il via ai lavori e, col finanziamento dello Stato, permetterà procedure più veloci e dettate dal territorio senza lungaggini burocratiche nazionali.

La Provincia di Vercelli, col suo Presidente, ha fatto sentire la sua vicinanza al Comando e ai lavoratori che prestano servizio da anni nella sede provvisoria.

Dobbiamo sottolineare il grande impegno del consigliere Michelangelo Catricalà che esponendosi con senatori, parlamentari e consiglieri regionali e portandoli a colloquio con i lavoratori del Comando, sensibilizzandoli allo stallo che gravava sull'opera, ha permesso una maggiore attenzione politica nella capitale.

Sottolineiamo il corretto lavoro effettuato dalla dirigenza locale che ha creato, in sinergia col Comune di Livorno Ferraris, le condizioni per rendere celermente eseguibile il progetto. Da oggi i territori Vercellesi e Piemontesi potranno contare su un presidio di eccellenza in un contesto dove la presenza dello Stato era indifferibile e urgente".