Una lite a Quaregna Cerreto per un parcheggio finisce a pugni: due uomini al Pronto Soccorso (foto di repertorio)

Scoppia una lite per un parcheggio, poi degenera in una scazzottata con tanto di trasporto in ospedale.

È accaduto domenica scorsa, a Quaregna Cerreto: stando alle ricostruzioni del caso, due uomini si sarebbero affrontati per un posteggio che avrebbero voluto occupare nello stesso istante. Sarebbero volate parole grosse e anche qualche pugno.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il personale sanitario del 118 che ha assistito entrambi i conducenti, poi finiti in Pronto Soccorso per le cure del caso.