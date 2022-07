Maltempo, Biellese “risparmiato”: altrove è andata peggio. Fulmine colpisce quadro elettrico a Crevacuore

Il maltempo risparmia il Biellese. Altrove, in Piemonte e nelle province vicine, si sono registrati allagamenti, trombe d'aria, grandine e forti precipitazioni: qui, fortunatamente, i danni sono stati più contenuti.

Oltre all'incendio scoppiato ieri sera a Lessona (leggi qui), i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in altri interventi: a Valdilana, in diversi punti, gli alberi sono crollati in mezzo alla strada a causa delle forti raffiche di vento. In seguito, sono stati rimossi dalle squadre. A Crevacuore, invece, la caduta di un fulmine ha provocato l'incendio di un quadro elettrico, domato molto velocemente. Infine, a Cavaglià, un palo pericolante è stato messo in sicurezza.