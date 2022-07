Lessona, scatta l’allarme in piena notte: intervengono i Carabinieri

Verso le tre della scorsa notte è scattato l’allarme anti-intrusione di una villa isolata di Lessona, collegato con la Centrale Operativa dei Carabinieri.

Ricevuta la segnalazione e constatato che l’anziana proprietaria non rispondeva alle chiamate telefoniche di verifica, l’operatore ha immediatamente inviato sul posto un’autoradio del Nucleo Radiomobile di Cossato che in pochi minuti ha raggiunto l’abitazione. I militari hanno effettuato un accurato sopralluogo unitamente al figlio della donna, anch’egli allertato e sopraggiunto in breve tempo in quanto residente poco distante.

Quest’ultimo ha appurato che la propria madre stava dormendo e che non si era accorta di nulla. I Carabinieri hanno concluso il sopralluogo senza rilevare segni di effrazione o la presenza di estranei. AL momento si stanno analizzando le immagini delle telecamere a circuito chiuso della zona così da verificare se potenziali malintenzionati abbiano fatto scattare intenzionalmente l’allarme allo scopo di saggiare la risposta delle forze dell’ordine.