Dolore per la morte di Siria Angiono, storica parrucchiera di Cossato

Cossato in lutto per la morte di Siria Angiono, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 86 anni. Molto conosciuta in paese, è stata una storica parrucchiera, apprezzata per le sue qualità morali: per oltre 40 anni, ha guidato il negozio di via Marconi con competenza e passione.

Descritta da amici e parenti come una donna solare, amica di tutti e sempre disponibile. Per un breve periodo aveva soggiornato a Sanremo, prima di far ritorno nella sua Cossato.

Ne danno il triste annuncio la figlia Vanda Marinella con il marito Mario e tutti i familiari. Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, a Cossato. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Minero, alle 15 di domani, 27 luglio.