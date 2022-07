Cordoglio a Occhieppo, è “andato avanti” l'alpino Sergio Persini: aveva 66 anni

Dolore nel Biellese per la morte di Sergio Persini, scomparso all'età di 66 anni. Alpino e residente a Occhieppo Superiore, era molto conosciuto in tutto il territorio per le qualità umane e le tante passioni, a cominciare proprio dai fornelli. A detta di molti, era un cuoco capace e i suoi piatti erano particolarmente apprezzati ad ogni iniziativa, o manifestazione, in programma nella sua Valle Elvo.

Oltre alla cucina, coltivava molte altre passioni come il golf, il calcio e la pesca. A ricordarlo, in queste ore, le penne nere di Occhieppo Inferiore sui propri canali social: “Caro Sergio, noi vogliamo ricordarti così: un compagno leale, sempre allegro e forte anche durante la malattia, generoso e sempre attivo per ogni iniziativa sociale! Quante altre belle cose si potrebbero dire sul tuo conto ma, chi ti ha conosciuto, sa bene di che pasta eri fatto e non ha certo bisogno di saperlo ora…lo sapeva benissimo anche prima! Ti porteremo sempre nel cuore! Ciao Sergio”.

I funerali avranno luogo oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Occhieppo Superiore.