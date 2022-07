Addio Donatella, mamma di soli 52 anni

Da Gattinara al Biellese è lutto per una mamma di soli 52 anni morta dopo aver combattuto con determinazione una malattia che, purtroppo, non le ha lasciato scampo.

Donatella Pozzato era originaria di Arro, frazione di Salussola, nel Biellese ma la sua vita si era da tempo spostata a Gattinara, dove aveva lavorato per una compagni assicurativa e dove, insieme al marito Andrea, aveva cresciuti i figli.Da oltre un anno affrontava con determinazione la malattia che l'aveva aggredita ma che, alla fine, ha avuto la meglio sulle cure.

Martedì 26 luglio, nella chiesa della Natività di Maria in frazione Arro, a Salussola, viene recitato il rosario per la donna mentre il funerale è in programma domani alle 14.30, nella medesima chiesa. Donatella Pozzato lascia il marito Andrea, i figli Riccardo e Sara con Antonino, i fratelli Federico, Angelo e Marilena, la cognata Roberta. In memoria della donna i parenti chiedono di destinare eventuali offerte alla Lilt di Biella.