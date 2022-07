Maltempo, previsti dalla sera nuovi temporali e calo delle temperature

Il lungo periodo caratterizzato da stabilità anticiclonica con temperature superiori alla norma climatica sta gradualmente terminando. Lo annuncia Arpa Piemonte sul proprio sito: “Nella serata di ieri il transito di una prima saccatura atlantica ha temporaneamente indebolito l’anticiclone di matrice africana presente sulla penisola italiana, causando temporali su buona parte del territorio piemontese; i valori maggiori sono stati registrati a Fossano con 54.6 mm in un’ora e Novara Agogna con 53.8 mm in un’ora. I fenomeni temporaleschi sono stati accompagnati da grandine e ventilazione intensa, con raffiche generalmente superiori ai 60-70 km/h e che a Fossano hanno raggiunto i 125 km orari. I temporali hanno fatto registrare danni in diversi comuni: tetti divelti, alberi caduti e danni ad auto e abitazioni. Tra le zone più colpite quelle del Saluzzese in provincia di Cuneo, la zona dell’Oltrepo da Crescentino a Trino e la pianura del Vercellese”.

E aggiunge: “Il pomeriggio odierno sarà ancora in prevalenza soleggiato, con temperature massime elevate e condizioni di disagio fisico. Tra la tarda serata di oggi e la mattinata di domani il territorio piemontese sarà interessato dal transito di un’altra saccatura, meno incisiva rispetto alla precedente ma comunque in grado di apportare rovesci e temporali deboli o moderati con locali forti picchi. I settori maggiormente interessati dalle precipitazioni saranno le pianure e il Piemonte sudoccidentale. L’effetto maggiore del passaggio di questa saccatura sarà tuttavia il calo di 4-5°C delle temperature massime a partire dalla giornata di domani, grazie a una ventilazione da nord, nordest nei bassi strati atmosferici; pertanto i valori termici saranno nuovamente prossimi alla norma del periodo e tale condizione dovrebbe persistere per qualche giorno. Il Centro funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per possibili fenomeni temporaleschi ancora intensi dalla serata di oggi sul Piemonte centro-meridionale, in attenuazione da domani mattina”.