Lo sfogo di un lettore: “Costretto a zizzagare per evitare buche, in Francia strade migliori”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Fino a qualche tempo fa ero un assiduo ciclista, e da sempre vado in moto, tant'è che sono appena tornato dalla Francia dopo aver macinato chilometri con la moto in lungo ed in largo. Per strada cerco sempre di essere corretto e rispettare il codice, capita però che ti ritrovi costretto (ovviamente qui nel Biellese) a dover zizzagare per evitare letteralmente buche che ovviamente oltre a rischiare una rovinosa caduta, male che ti vada rompi qualche componente delle due ruote.

Una delle cose peggiori è il rischio anche di ritrovarti praticamente costretto a zizzagare davanti ad un'auto che immancabilmente ti maledice...viceversa in Francia le strade sono migliori che qui, e ho notato maggior rispetto per le varie categorie... Lasciamo perdere il territorio italiano, la domanda che mi pongo è la seguente: a Biella chi sta sbagliando? Ma soprattutto dove è finita questa città? Grazie per aver accolto un piccolo sfogo di un libero cittadino”.