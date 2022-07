I Faggi: "Un ringraziamento particolare a Tutte le aziende che ci hanno voluto sostenere nella gestione del Torneo Under 16 2022"

I Faggi stanno portando avanti una serie di collaborazioni con diverse aziende del territorio cercando di intrecciare un rapporto che superi i limiti dei tradizionali rapporti che si attivano con le aziende sponsors o semplici fornitrici di prodotti e servizi. L’obiettivo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione, un concetto completamente diverso che nasce in primis dal voler condividere il progetto di crescita del Circolo insieme alle aziende Partners. Rapporti consolidati come quelli aperti con i Main Sponsors: Banca Patrimoni Sella Lauretana e Desmotec

Ci hanno consentito di allestire il circolo I Faggi con le infrastrutture necessarie per poter ospitare ad un alto livello i partecipanti ad un torneo internazionale di tennis. Durante l’evento Lauretana ha inoltre messo a disposizione frigoriferi per mantenere fresca l’acqua e ci ha fornito più di 2100 bottiglie d’acqua per dissetare gli atleti. In quest’ottica il contratto di sponsorizzazione supera il normale concetto di “pubblicità del logo dell’azienda sponsor” per arrivare a definire delle vere e proprie strategie di comunicazione che ampliano la prospettiva dell’attività, arrivando a includere l’ideazione, la programmazione e la gestione di una serie di attività ed eventi coerenti con la visione, la missione e il messaggio dell’azienda Partner.

In uno scenario di questo tipo si sono aperti altri accordi di collaborazione con diverse altre aziende.

"Ad esempio la collaborazione attivata con Fabbro Mobili, mobilificio di Massazza (BI) che si occupa di arredamento completo per la casa ha trovato un punto d'incontro in maniera semplice e veloce: abbiamo infatti unito l’esigenza di creare ambienti accoglienti per gli ospiti del Circolo con la volontà di raccontare, e direi toccare con mano, una linea d’arredo completamente Made in Italy e incentrata sul concetto di sostenibilità (gli arredi forniti da Fabbro Mobili sono infatti in plastica riciclata e a loro volta riciclabili)".

Due obiettivi assolutamente allineati, coincidenti e quanto mai attuali, che ci hanno permesso di raggiungere uno splendido risultato: l’arredo di alcune aree del parco con i prodotti del brand Nardi, di cui Fabbro Mobili ne è rivenditore.

La collaborazione con Tintoria Finissaggio 2000, nasce principalmente dall’avere condiviso lo spirito del progetto sportivo de I Faggi. Una passione per il tennis, una cultura dello sport come scuola di vita attraverso cui fare crescere i giovani talenti sportivi Biellesi, hanno portato questa azienda a volere sostenere il progetto. Un grazie particolare per la fiducia concessa.

Un altro bell’esempio di partnership con aziende del territorio lo abbiamo avuto grazie alla collaborazione con Mosca 1916 che ha messo a disposizione degli atleti presenti presso il Circolo I Faggi la fantastica bresaola Mucroncina. La Mucroncina è una bresaola artigianale il cui nome rende omaggio alla montagna più importante del Biellese: il Mucrone. Anche se la produzione della bresaola non può essere definita tipica del Biellese, la salagione delle carni bovine è una costante di tutte le aree alpine ed i tagli magri di Pezzata Rossa d’Oropa vengono salati e aromatizzati con erbe e spezie per poi essere essiccati all’aria e stagionati in modo naturale.

Le caratteristiche organolettiche delle carni della Pezzata Rossa d’Oropa e la lavorazione naturale rendono la Mucroncina un alimento particolarmente adatto per coloro che svolgono attività sportive: nutriente e di facile digeribilità.I Faggi cercano di siglare accordi con le aziende Biellesi eccellenti e che credono nel rilancio del nostro fantastico territorio, ricco di tradizioni, cultura, prodotti superlativi.

Un altro modo per essere business partners è quello che è stato realizzato con alcuni fornitori. I Faggi devono ringraziare moltissimo gli imprenditori Biellesi che ci hanno aiutato e ci stanno sostenendo in questo delicato momento di consolidamento del progetto. Credere nel nostro progetto fornendoci i loro prodotti e servizi con un piano di rientro economico-finanziario a medio termine è stato ed è sicuramente uno dei più apprezzati segnali di apprezzamento sul lavoro che stiamo svolgendo. Ringraziamo infinitamente il contributo professionale da queste aziende ed il loro sostegno finanziario nell’accettare un rientro graduale.

Iniziamo a citarne alcuni:

La ditta GFG che ha eseguito un importante lavoro su tutta la struttura degli impianti elettrici e con cui stiamo valutando possibili sviluppi futuri nell’ambito dell’ottimizzazione dei consumi elettrici e dell’illuminazione.

per la consulenza e la fornitura delle vernici necessarie per il ripristino dei campi da tennis

per aver messo a disposizione dell’organizzazione e gli alteti partecipanti al Torneo una splendida vettura di servizio

Nelle prossime uscite di Rubrica I Faggi racconteremo altre forme di collaborazione con altre aziende del territorio.