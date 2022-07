Partito Democratico, in Valsessera si parla di sanità e welfare

“Fra la gente e con la gente. Non è solo uno slogan ma l’impegno della segreteria provinciale PD e dei circoli biellesi. Nove che, con circa 400 iscritti, hanno come mission di essere la sentinella del territorio”.

A scriverlo, i dem in una nota stampa: “Il circolo PD della Valsessera si colloca perfettamente in questo ambito in quanto è il riferimento per iscritti e simpatizzanti dei 9 comuni della Valsessera – si legge – Il circolo consta di una quarantina di iscritti e il suo impegno, in questo periodo, è rivolto a stimolare il dibattito sulla sanità e welfare: temi importantissimi per il territorio e che ha come obiettivo rispondere ai bisogni di cura delle fasce più deboli della popolazione. Su questo tema un momento molto importante sarà il convegno che si terrà sabato 30 luglio al polivalente di Crevacuore sulla Sanità in Valsessera, evento inserito nell'ambito della stroica festa della Fagnana, in programma a fine mese. L’obiettivo è fare proposte per migliorare i servizi del territorio sfruttandone le potenzialità esistenti e il potenziamento della cooperazione tra medici di base ottimizzandone il servizio, in modo di facilitare così anche le prenotazioni per le prestazioni specialistiche. Al convegno Interverranno autorevoli esponenti del PD e amministratori locali”.