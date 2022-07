Forza Italia, a Biella incontro per parlare di collegamento autostradali

Martedì 26 luglio, alle 20:30, presso la sede di via Duomo 6, a Biella, si parlerà del tema riguardante il collegamento autostradale. “Ospiteremo il gruppo di pressione Canton biellese, rappresentata da Massimo Guabello – spiega il coordinatore provinciale Alberto Fenoglio - Il gruppo è un’associazione nata con lo scopo di sensibilizzare, continuando a mantenere costante l’attenzione sull’ evoluzione della situazione relativa alla progettualità fino alla definitiva gara d’appalto del collegamento autostradale Masserano - Ghemme. Siamo lieti di ospitare l’associazione, sarà una serata in cui si farà il punto della situazione per capire quali siano gli atti finali di un’opera fondamentale per il Biellese. È pertanto prioritario che tutta la classe dirigente della politica locale, trasversalmente, al di là delle imminenti elezioni nazionali, mantenga il focus su questa vitale opera collaborando con coloro che ci rappresentano e ci rappresenteranno ai vertici istituzionali nazionali e regionali”. La serata è aperta a tutti.