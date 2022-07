Due olandesi disperse nella zona del Marguareis, in azione Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sta intervenendo congiuntamente con i Vigili del Fuoco per due escursioniste di nazionalità olandese disperse nella zona del Marguareis. Le due donne, impegnate nel trekking del giro della montagna, hanno avvisato il rifugio Don Barbera nel pomeriggio comunicando di essersi smarrite. Al momento sono state attivate 3 squadre a terra del Soccorso Alpino che stanno risalendo dalle valli Pesio, Ellero e Tanaro. I Vigili del Fuoco stanno procedendo via terra da Limone Piemonte lungo la Via del Sale. Seguiranno aggiornamenti.