Scontro violento tra due auto a Cossila San Giovanni, conducente estratto dalle lamiere dell'auto

Spaventoso incidente stradale al rione di Cossila San Giovani, a Biella. Poco prima delle 14 di oggi, 25 luglio, due auto si sono scontrate davanti alla chiesa parrocchiale e al cimitero.

L'impatto è stato molto violento: inoltre, stando alle informazioni raccolte, uno dei due conducenti coinvolti sarebbe stato estratto dalle lamiere del mezzo. Ci sarebbero due feriti, affidati alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto anche la Polizia locale per la viabilità, insieme ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, gli agenti di Polizia per i rilievi del caso e il personale addetto alla pulizia delle strade. Il traffico è rallentato in ambo le direzioni.