Sarà da accertare la dinamica dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 25 luglio, in via Gramsci, a Sandigliano. Stando alle prime informazioni raccolte, sono rimaste coinvolte un’auto e una moto; inoltre, sarebbero tre i feriti: un motociclista di 45 anni in codice rosso e due in verde. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.