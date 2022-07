Masserano, giovane perde controllo auto e si schianta contro marciapiede e palo

Un giovane di Cossato è stato trasportato in ospedale, a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto ieri mattina, 24 luglio, a Masserano. Stando alle ricostruzioni di rito, il biellese alla guida avrebbe perso il controllo dell'auto per cause da accertare e si sarebbe schiantato contro un marciapiede e un palo.

Nell'impatto, avrebbe riportato lievi ferite. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118 per l'assistenza al malcapitato, anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica esatta dell'accaduto.