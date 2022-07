Giovane cade alle lame dell’Elvo e rimane ferito: intervento di 118, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino

Intervento congiunto di Soccorso Alpino e Squadra SAF dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, 25 luglio, alle lame del torrente Elvo, situato nel comune di Occhieppo Superiore. Una meta molto conosciuta e apprezzata dai biellesi, specialmente in estate per sfuggire alla calura della stagione.

Stando alle prime ricostruzioni, un minorenne sarebbe scivolato e avrebbe battuto violentemente su alcune pietre procurandosi diversi traumi su tutto il corpo. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 17.

Il giovane è stato raggiunto velocemente dalla macchina dei soccorsi: prima è stato imbarellato dall’equipe del 118, in collaborazione con i Vigili del Fuoco; poi quest’ultimi, insieme ai tecnici del Soccorso Alpino della stazione Elvo-Oropa, hanno trasportato il malcapitato fino a valle, in poco meno di due ore. Qui, una volta sull’ambulanza, il ragazzo è trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo per un sospetto politrauma.