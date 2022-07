Forte vento e piogge nel Biellese: incendio a Masserano, alberi a terra e pali pericolanti a Valdilana e Ailoche FOTO

Come preannunciato dalle previsioni meteo di queste ore, il maltempo è arrivato anche nel Biellese e ha colpito alcune aree del nostro territorio: ad Ailoche e a Valdilana si sono registrati pali pericolanti e alberi abbattuti e precipitati in mezzo alla strada, a causa della potenza del vento.

Inoltre, a Masserano, si è da poco concluso un intervento di AIB e Vigili del Fuoco per un incendio scoppiato dietro al cimitero, in un prato adiacente ad un maneggio. A provocare il rogo, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato un palo che ha cominciato a sfiammare per cause da accertare. Le scintille si sono spostate nel terreno e, alimentate dal forte vento, si sono tramutate in fuoco colpendo vaste porzioni di terreno.

Sul posto sono arrivate velocemente diverse squadre per le operazioni di spegnimento, fortunatamente favorite dalle forti precipitazioni. Ora, è in corso la bonifica della zona colpita, in attesa dell’arrivo dei tecnici preposti.