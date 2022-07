A fuoco sterpaglie, scatta l'allarme a Salussola FOTO

Allarme a Salussola nella tarda mattinata di oggi, 25 luglio per un incendio scoppiato vicino ad alcune abitazioni. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che qualcuno abbia dato fuoco ad un mucchio di sterpaglie e, complice il caldo e il vento, non sarebbe più riuscito a controllare le fiamme.

Sul posto si sono portate le squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e Santhià per lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dell'area colpita. Ad assistere alle operazioni anche i ragazzi del centro estivo che si sono attivati per dare un mano. Ora sono in corso i dovuti accertamenti per stabilire l'origine esatta dell'incendio.