Torna Agosto a Callabiana, serate di musica, cibo e tanto divertimento

Sabato 30 luglio comincerà Agosto a Callabiana, evento organizzato dalla Pro Loco che durerà fino a lunedì 15 agosto. Dalla cucina verranno offerti quotidianamente: affettati misti, antipasti misti, pastasciutta, patatine fritte, insalata, porchetta, formaggio e dolci. Inoltre, tutte le serate prevedono una grigliata (a eccezione di quelle in cui è già previsto un gran fritto) e intrattenimento offerto dalla discoteca Number One, le cene si svolgeranno sempre alle 19.30. Le manifestazioni si svolgeranno interamente al coperto e non verranno accettati pagamenti elettronici, per informazioni è possibile contattare il numero 3792702873.

Di seguito il programma della festa con illustrate le specialità culinarie consigliate dalla casa: sabato 30 luglio: serata di apertura e cena con Gran bollito misto e grigliata mista; domenica 31 luglio cena dove verranno offerti merluzzo alla livornese con polenta, polenta concia e grigliata mista; giovedì 4 agosto: a cena tapulone con purè e grigliata mista; dalle 22 concerto di Fiordaliso; sabato 6 agosto: cena con caciucco, il meglio dei doni del mare e grigliata mista; domenica 7 agosto: cena con Gran fritto alla piemontese (milanese, cervella, salsiccia, fegato, zucchina, semolino, mela e amaretto); mercoledì 10 agosto: cena con gran fritto di paranza (alici, triglie, merluzzetti, gamberi e calamari); sabato 13 agosto: cena con rane fritte e grigliata mista; domenica 14 agosto: gran serata finale con polenta concia, polenta e gorgonzola, polenta e brasato e grigliata mista; lunedì 15 agosto: 40° raduno dei callabianesi e amici di Callabiana; ore 11 Santa Messa e a seguire rinfresco nella piazza della chiesa.