C'è chi si dispera davanti alle avversità. E chi ci vede il lato divertente, nonostante tutto. Un lettore ha optato per la seconda via, inviandoci la sua ironica reazione dopo la visita inaspettata di alcuni cinghiali che hanno devastato completamente il suo giardino. Il fatto è accaduto a Piedicavallo, in alta Valle Cervo. La foto vale più di mille parole.